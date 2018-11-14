الكويت تقدم 50 مليون دولار كمساهمات إضافية لأونروا

جامعة الدول العربية تشيد بالدعم المتواصل من جانب الكويت لوكالة الأونروا

أعلنت جامعة الدول العربية، الأربعاء، تقديم الكويت مساهمات إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في 2018، بقيمة 50 مليون دولار.

وقالت الجامعة العربية في بيان، إنه في إطار جهود الكويت لدعم القضية الفلسطينية، فإنها حولت 42.1 مليون دولار لحساب وفدها الدائم في نيويورك، وسداده لـ “أونروا”.

كانت الكويت قدمت تبرعاً بمساهمة إضافية لـ”أونروا” بمبلغ 8 ملايين دولار، خلال مؤتمر روما بتاريخ 15 مارس/آذار الماضي.

بذلك، يكون إجمالي المساهمة الإضافية من الكويت للوكالة الأممية خلال 2018، نحو 50.1 مليون دولار.

وأشادت جامعة الدول العربية بالدعم المتواصل من جانب الكويت لوكالة الأونروا، لكي تستمر في تقديم خدماتها لـ 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، دون تحديد قيمة المبلغ الأساسي الذي تدفعه الكويت للأونروا.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونا في 2017.

وتبع تقليص واشنطن دعمها للأونروا، قرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 31 أغسطس/آب الماضي، بقطع مساعدات بلادها المالية للوكالة الأممية بشكل كامل.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.