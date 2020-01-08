الكويت: تقرير انسحاب القوات الأميركية "غير صحيح"

قالت الحكومة الكويتية الأربعاء إن حساب وكالة الأنباء الرسمية تعرض للاختراق مما أدى إلى نشر تقرير غير صحيح يفيد بسحب جميع القوات الأمريكية من الكويت على الفور.

وأعلن طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي اختراق حساب الوكالة في بيان على حساب رسمي على تويتر.

وقالت الوكالة إن التقرير غير الصحيح عن سحب القوات الأمريكية الذي ظهر على حساب الوكالة على تويتر لم يصدر عنها وجاء نتيجة اختراق حسابها. ولم تلق المسؤولية في ذلك على أحد.

وأفاد ذلك التقرير بأن وزير الدفاع الكويتي قال إنه تلقى رسالة من قائد معسكر عريفجان الأمريكي في الكويت "تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة".

وقالت السفارة الأمريكية في الكويت في وقت لاحق الأربعاء إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت حليفتها في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان "هذا لم يتغير ولن يتغير. تواصل السفارة الأمريكية في الكويت العمل بشكل طبيعي".

وأطلقت إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق يوم الأربعاء ردا على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني بارز، مما زاد المخاوف من نشوب حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

