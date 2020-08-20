الكويت تلغي حظر التجول اعتبارا من 30 آب

تأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا.

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، إلغاء حظر التجوال الجزئي المفروض في جميع مناطق البلاد اعتبارا من 30 أغسطس/ آب الجاري، في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وقال مركز التواصل الحكومي (رسمي)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مجلس الوزراء قرر إلغاء منع التجوال (الجزئي) المفروض في جميع مناطق دولة الكويت اعتبارا من الساعة 3.00 (1.00 ت.غ) من يوم الأحد 30 أغسطس 2020".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة في الكويت، تخفيض ساعات حظر التجوال الجزئي المفروض ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، في إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، في تغريدة عبر "تويتر"، آنذاك، إن "مجلس الوزراء قرر تخفيض حظر التجوال الجزئي إلى 6 ساعات بدلا من 9 ساعات".

والخميس الماضي، قررت الحكومة الكويتية الانتقال للمرحلة الرابعة من المراحل الخمس للعودة التدريجية للحياة الطبيعية واستمرار تخفيف القيود التي فرضها سابقا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من 18 أغسطس.

وتشمل المرحلة الرابعة عودة أنشطة الأندية الرياضية والصحية، ومحلات العناية الشخصية، وصالونات الحلاقة والمنتجات الصحية، إضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وحتى الخميس، سجلت الكويت نحو 78 ألفا و767 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم نحو 70 ألفا و642 حالة، فيما توفى نحو 509.