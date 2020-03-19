الكويت تمدد تعطيل الدراسة 4 أشهر أخرى بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاربعاء، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 142.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الخميس أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس آب بسبب تفشي فيروس كورونا.

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

وكانت السلطات الكويتية قد عطلت الدراسة شهراً منذ مطلع مارس الجاري؛ بسبب كورونا.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، طارق المزرم، في مؤتمر صحفي، إن تعطيل الدراسة يشمل المدارس الحكومية والخاصة والكليات والجامعات الحكومية والخاصة والعسكرية.

وأكد المزرم، وهو الناطق باسم الحكومة، استمرار رحلات الشحن الجوي لتأمين احتياجات البلاد.

وأضاف أن مجلس الوزراء كلف بتجهيز أرض المعارض في محافظة حولي جنوب العاصمة مستشفى ميدانياً لمرضى كورونا، على وجه السرعة.

وقال: إن "المجلس شدد على ضرورة مباشرة وزارتي الصحة الداخلية تفعيل العقوبات على التصرفات غير المسؤولة، وضمان حقوق جميع الوافدين بشأن رواتبهم".

من جهته قال وزير التربية سعود الحربي، إن العام الدراسي المقبل سيبدأ في ديسمبر 2020، مع العمل على إعادة برمجة العام الدراسي.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 142.

وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 230 ألف شخص في 176 بلداً وإقليماً بينهم أكثر من 9300 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.