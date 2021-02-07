كورونا: الكويت تمنع دخول غير المواطنين وعقوبة السجن بالسعودية لناشري الشائعات

أعلنت الكويت انها لن تسمح لغير المواطنين بدخول البلاد اعتبارا من الاحد، في اطار اجراءاتها الى منع انتشار فيروس كورونا، فيما حذرت السعودية ناشري الشائعات حول الوباء من انهم سيواجهون عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير شباط مع بعض الاستثناءات.

يأتي القرار الكويتي مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة في التغريدة "ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".

*السجن لناشري الشائعات بالسعودية

وفي الغضون، حذر مسؤول أمني سعودي من أن عقوبة نشر شائعات أو معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستصل إلى فرض غرامة لا تزيد عن مليون ريال (نحو 270 ألف دولار أمريكي) أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا

سجلت السعودية حتى الآن نحو 370 ألف إصابة مؤكدة بينما بلغ عدد الوفيات ما يقرب من 6400.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، طلال الشلهوب، قوله في مؤتمر صحفي إن هناك زيادة كبيرة في مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، بحيث وصلت الزيادة في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 70 في المائة.

وسجلت السعودية حتى الآن نحو 370 ألف إصابة مؤكدة بينما بلغ عدد الوفيات ما يقرب من 6400.

*التطعيم في الإمارات

الى ذلك، قررت الإمارات أن تقتصر حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا بصفة مؤقتة على المقيمين والمواطنين المسنين أو من يعانون من أمراض مزمنة بعدما أعلنت سابقا عن توفيره لكافة أفراد المجتمع.

قالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن وزارة الصحة إن التغيير المؤقت في سياسة التطعيم جاء عقب الارتفاع الحاد في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا للوكالة، فإن السلطات الإماراتية ستعكف خلال الفترة من أربعة إلى ستة أسابيع القادمة على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من أجل "الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي تساعد في السيطرة على الفيروس" موضحة أنه وخلال هذه الفترة "يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة".

وتضاعفت مستويات الإصابة اليومية في الإمارات ثلاث مرات في غضون قرابة 6 أسابيع ووصلت إلى مستوى قياسي بحلول الـ3 من فبراير شباط الجاري إلى 3 آلاف و977 حالة في اليوم الواحد و3093 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد.

*خريطة الفيروس عربيا

واصلت دول عربية عدة تسجيل وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا الاحد، حيث أفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 9 وفيات و1.134 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.026 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 628.550، منها 13.120 وفاة، و600.193 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 10 وفيات، و1.299 إصابة، وتعافي 845.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 335.154، منها 4.379 وفاة، و 320.335 حالة تعافٍ.‎

تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 106 ملايين و422 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و322 ألفا.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و824 إصابة، إضافة إلى تعافي 528، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 183.365، منها 2.072 وفاة، و172.120 حالة شفاء.

في السياق، ذكرت وزارة الصحة القطرية، أنها تسجيل 408 إصابات، إضافة إلى تعافي 151.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 154.098، منها 250 وفاة، و146.910 حالة شفاء.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بتسجيل 17 وفاة و1.132 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.227 مريضا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح المركز (حكومي) في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 124.026، بينها 1.953 وفاة، و104.539 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و633 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 432 مريضا، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 135.674، منها 1.534 وفاة، و127.698 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 106 ملايين و422 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و322 ألفا، وتعافى ما يزيد على 78 مليونا و82 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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