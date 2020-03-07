الكويت تمنع دخول قادمين من 7 دول منها مصر وسوريا ولبنان بسبب كورونا

قررت الكويت يوم الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسوريا ولبنان بسبب تفشي فيروس كورونا، حتى وإن كانت لديهم إقامة صالحة أو تأشيرة دخول سابقة.

وأوضح القرار أنه سيسمح لـمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول السبع، لمدة أسبوع.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن “كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائريها ولا تستهدف أفرادا ولا فئة ولا جنسية ولا دول مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرا لخطورة الوباء”..

وقرر مجلس الوزراء “تكليف الجهات المعنية بإجراء مراجعة يومية لكافة الإجراءات القائمة واتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي من هذه الإجراءات أو إلغائها أو الإضافة عليها مما يخدم الهدف المنشود”. (د ب أ)