الكويت تندد بـ"الاساءة" لها في قناة "العربية" السعودية

قالت وزارة الاعلام الكويتية أنھا تواصلت مع المسؤولين في قناة "العربية" ومكتبھا في الكويت وطالبتھا بتصحيح الخطأ وتدراكه فورا، والمتمثل بانتقاد وتهكم مذيعة سعودية على العلاقة بين الكويت وقطر.

أعربت وزارة الإعلام الكويتية، الأحد، رفضھا إقحام بلادها بقضايا لا دخل لھا فيھا، معتبرة ما قامت به مذيعة قناة العربية السعودية “إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبھا”.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حالة استياء عارمة من المذيعة السعودية على قناة العربية سارة دندراوي.

يأتي ذلك جراء ذكرها اسم دولة الكويت بطريقة ساخرة في نهاية تقرير لها حول “قرار قطر خفض سعر الخمور لاستقطاب المزيد من الزوار في بطولة كأس العالم المقبلة”، على حد قولها.

وقالت المذيعة في نهاية تقريرها: “ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

وتصدر هاشتاغ يسخر من المذيعة قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت، الأحد، مقابل تأييد لها من مغردين سعوديين.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان، أن الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء.

كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة.

وأشارت إلى حرص الكويت على النأي بنفسھا بأن تكون طرفا في تلك الحملات.

وشددت على أنھا اتخذت إجراءاتھا الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبھا في الكويت وطالبتھا بتصحيح الخطأ وتدراكه فورا.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المھني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجھات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي.

وفرضت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حصار على قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفهم.