الكويت تنفي اعلان حالة الاستعداد القصوى عقب هجوم الناقلتين

نفت الكويت انباء ترددت الخميس في وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان السلطات “حالة الاستعداد القصوى” في البلاد في اعقاب الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان.

وأكد طارق المزرم، رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان صحافي، عدم اتخاذ أية اجراءات غير اعتيادية.

وقال إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت.

وأوضح أنه “لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى”.

يأتي النفي، إثر تداول بعض وسائط الإعلام خبرا مفاده، أن “الكويت أعلنت عن حالة الاستعداد القصوى إثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان”.

في وقت سابق صباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.

يأتي حادث اليوم، بعد قرابة شهر من تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة البحري بالإمارات، لم يعرف منفذها، فيما استهدفت طائرات حوثية مسيرة بعد يوم من حادثة الفجيرة، خط نفط سعودي.

وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية قالت، الخميس، إن ناقلات البترول الخاصة بها تسير بشكل طبيعي، مؤكدة استعدادها لأي طارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الشركة بيانا ذكرت فيه، أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

