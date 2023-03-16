الكويت تنهي خدمات 2000 معلم مصري

البوابه - أنهت دولة الكويت عقود عمل 1815 معلم ومعلمة من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة بالإضافة إلى إنهاء عقد 200 رئيس قسم من الوافدين العاملين بالوزارة نهاية العام الدراسي الحالي.

ويتجاوز عدد المعلمين المصريين العاملين في الكويت 20 ألف معلم في مختلف التخصصات التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتسعى الكويت إلى تنفيذ خطة "تكويت الوظائف الإشرافية" وذلك بالتماشي مع التوجه الحكومي وخطة الدولة الرامية إلى تنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.

وتعتزم الكويت تعيين مواطنيها في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الكويتي وذلك للحفاظ على احتياجات المناطق التعليمية، وكذلك خفض معدلات البطالة وتوفير الفرص العمل أكبر قدر من الكويتيين.