الكويت تهدد المصريين بالإبعاد بسبب نهائي "أمم افريقيا"

أطلقت دولة خليجية، تحذيرات شديدة اللهجة، بحق الجالية المصرية المتواجدة على أراضيها، بشأن نهائي بطولة الأمم الافريقية بين مصر والسنغال مساء اليوم الأحد.

وهددت الكويت، المصريين المخالفين للأنظمة والقوانين، بعقوبة الإبعاد، مؤكدة أنها لن تسمح بأي مسيرات احتفالية عقب انتهاء المباراة.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" الكويتية، أن قوات الأمن ستنتشر في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، وتنص على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه أي شخص في حال تجاوزه القانون عن طريق المشاركة في مسيرات احتفالية في أعقاب المباريات الرياضية تؤدي إلى عرقلة حركة السير أو القيام بأعمال فيها خروج على الآداب العامة أو تسبب اختناقاً مرورياً.

وكانت المناطق التي توجد فيها الجالية المصرية في الكويت، قد شهدت تجمعات واحتفالات يوم الخميس الماضي عقب فوز منتخب مصر على المنتخب الكاميروني قبل النهائي البطولة. وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

من المقرر أن تلتقى مصر مع السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.