الكويت: توضيح إيراني مرتقب حول تصريح الحرس الثوري

وصفت مصادر مطلعة اللقاء الذي دار بين نائب وزير الخارجية خالد الجارالله والسفير الإيراني محمد إيراني، عقب استدعائه من وزارة الخارجية الجمعة الماضي، بأنه كان إيجابياً.

وتجاوب السفير الإيراني، وأكد أن بلاده ستُصدر توضيحاً بشأن ما صرّح به الحرس الثوري بأن الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاسم سليماني خرجت من قاعدة علي السالم الجوية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر القول إن التوضيح الإيراني سيصدر خلال اليومين المقبلين، على أبعد تقدير.

من جانب آخر، كشفت المصادر أن الرسالة الشفوية التي بعثها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر وزير خارجيته إلى سمو أمير البلاد الاثنين الماضي، دارت حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأهم التحديات، خاصةً بعد تواصل قطر مع إيران والعراق بعد زيارة أمير قطر إلى طهران.

وقالت المصادر إن الرسالة تطرَّقت إلى جهود الوساطة الكويتية بين السعودية وقطر، مبينةً أنه لا جديد بشأن الخلاف، لكن الوساطة لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح. (د ب أ)