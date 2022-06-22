الكويت: حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة

أعلن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة والدعوة إلى الانتخابات العامة خلال الأشهر القادمة.



وقال ولي العهد في كلمة موجهة للشعب نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "قررنا اللجوء إلى الشعب لإعادة تصحيح المسار بنفسه".



وأضاف أن المشهد السياسي في الكويت تمزقه الصراعات بسبب الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يتطلب من القيادة السياسية وقفة مصارحة تجسد الالتزام بالوحدة الوطنية.