الكويت.. شاب سوري يقتحم منزل عراقية رفضت الزواج ويهددها بالطعن

لم يتمالك شاب سوري أعصابه، ليحمل سكينا ويقتحم بها شقة فتاة عراقية بعد أن لطريق مسدود برفض الأخيرة الزواج منه.

وهدد الشاب السوري بإلحاق الأذى بها إن لم تستجب لطلبه.

وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا من فتاة عراقية استنجدت برجال الأمن من شخص تعرفه كسر باب شقتها وهجم عليها، وهو مسلح بسكين وهددها بالويل والثبور إن لم تتوج علاقتهما بالزواج.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ في إحدى مناطق محافظة حولي، وعند وصولهم وجدوا المتهم قد غادر المكان، وتمت معاينة الموقع.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية إن المبلغة أخبرت الأمنيين بأنها كانت تربطها علاقة مع المتهم وسبق أن تقدم لخطبتها ثلاث مرات، إلا أن أهلها رفضوه فلم تجد حلا سوى إرضائهم، لكنه لم يتقبل الواقع وأصر على الزواج ما دفعه للتهجم عليها في الشقة التي تسكنها ومعه سكين، وأدلت ببياناته.

وأضاف المصدر أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتهم وبالتحقيق معه اعترف بفعلته وسجلت بحقه قضية تهجم ودخول مسكن عن طريق الكسر احتجز على ذمتها حتى يحال للقضاء.