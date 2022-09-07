الكويت: ضبط شبكة دعارة اجنبية

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، عن ضبط شبكة دعارة مكونة من 25 عضوا عناصرها من الرعايا الاجانب قاموا بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر : "أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخصا من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية" واشارت الى انها حولت المتهمين الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم

الإعلام الأمني:

أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، حيث تم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم pic.twitter.com/GYJhuZuo1G — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2022

ولم تفصح الوزارة عن جنسية العناصر المقبوض عليهم ، وقانون الكويت عادة ما يُرَحِّلُ كل العاهرات من خارج الكويت؛ كما يُمكن أن يدفعها إلى التعهد والتوقيع على «حسن السلوك» قبل الإفراج عنها.

أما الذين يديرون شبكات الدعارة فعادة ما يكون عقابهم السجن، ولطالما تكررت في الكويت مزاعم بأن بعض أفراد الشرطة يتلقون رشاوى من العاملين في بيوت الدعارة مقابل تحذيرهم عند محاولة الشرطة مداهمة مقرهم.