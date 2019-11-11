الكويت: عفو عن متهمين بـ"الإساءة للذات الأميرية"

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، عفوًا عن مواطنين متهمين بـ“الإساءة للذات الأميرية”.

وأعربت عدة عوائل كويتية عن شكرها وامتنانها لأمير البلاد، خلال لقاء جمعهم، الأحد، إزاء قرار العفو عنهما نجليهما، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

من جهته، قال ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، لذوي أحد المشمولين بالعفو،: “الواحد يخطئ لكن ما (لا) يتمادى في خطئه.. الواحد اعترف وصحح مساره.. وجل من لا يخطئ”.

وشمل قرار العفو المحامي حجاب محمد الهاجري، على خلفية إدانته سابقا بالإساءة للذات الأميرية من خلال تغريدة على “تويتر”، قبل أن يعتذر عنها.

كما شمل كذلك النائب السابق فهد صالح الخنه، والمدان بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، و”الإساءة للذات الأميرية”، بعد قبول اعتذاره. (الأناضول)