الكويت: قرار بتجنيس 4 آلاف شخص في العام الحالي

أصدرت الكويت القانون رقم 77 لسنة 2019 الذي يحدد عدد الأشخاص الذين يجوز منحهم الجنسية سنة 2019.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن القانون نص على ما يلي: "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند "ثالثا" من المادة "الخامسة" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".

وأضافت الصحيفة أن المذكرة الإيضاحية لقانون 2019 نصت على أن "المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند "ثالثا" من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة، بتطبيق أحكام المادة المذكورة، ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية".

وأشارت إلى أن القانون رقم 12 الذي صدر سنة 2018 لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018، أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية.