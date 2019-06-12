الكويت: لم نتلق دعوة للمشاركة بـ "ورشة البحرين"

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الأربعاء، إن بلاده لم تتلق دعوة؛ للمشاركة في ورشة عمل المنامة التي دعت لعقدها الإدارة الأمريكية نهاية يونيو/حزيران الجاري في البحرين.

وفي تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة الروسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني، قال الجار الله إنه “من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها بالورشة”

وأضاف موضحًا أن “الدعوة لم توجه للكويت حتى الآن، بالإضافة الى احتمال تأجيل المؤتمر بسبب الانتخابات الإسرائيلية واستحقاقات أخرى”.

كما أوضح الجارالله أنه “عندما يتم توجيه الدعوة الى الكويت سيكون لكل حادث حديث”.

ودعت كل من الولايات المتحدة والبحرين إلى تلك الورشة، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، تُعرف إعلاميا بـ “صفقة القرن”، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة.

بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.

(الأناضول)