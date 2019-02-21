الكويت: لن نقبل أن يمر الأردن بضائقة وضغوط ونقف متفرجين

رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح خلال اجتماعه مع نظيره الاردني عمر الرزاز في الكويت

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح خلال اجتماع مع نظيره الاردني عمر الرزاز في الكويت الخميس، ان بلاده "لن نقبل أن يمر الأردن بضائقة وضغوط ونقف موقف المتفرج".

وقال الصباح ان الكويت وبتوجيهات من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حريصة على الوقوف إلى جانب الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية.

وشدد على ان بلاده "لن نقبل أن يمر الأردن بضائقة وضغوط ونقف موقف المتفرج"، معربا عن ثقته بأن الأمور بدأت بالتحسن وتؤتي أكلها.

وقال أن الوزراء من الجانبين الأردني والكويتي وبفضل الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين ليس أمامهم أي عقبات للارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

ولفت إلى أنه اجتمع خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن، مع مجموعة من المستثمرين والطلبة الكويتيين والذين أبدوا ارتياحهم لتواجدهم في الأردن وللرعاية التي يحظون بها من الحكومة والشعب الأردني.

من جانبه، نقل الرزاز تحيات وتقدير الملك عبدالله الثاني إلى أخيه أمير دولة الكويت وإلى الحكومة والشعب الكويتي الشقيق على المواقف الصادقة الداعمة للأردن.

وأشاد الرزازبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الصعد، متقدما بالتهنئة لدولة الكويت الشقيقة بمناسبة احتفالاتها بالأعياد الوطنية الأسبوع المقبل، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا، مزيدا من التقدم والنجاح.

وقال إن الكويت أثبتت على مدى العقود والسنوات الماضية، مواقفها الأخوية الصادقة والمساندة للأردن والوقوف إلى جانبه لتجاوز التحديات الاقتصادية لافتا إلى الاجتماع الذي استضافته الكويت قبل ثلاثة أيام لوزراء مالية الكويت والسعودية والإمارات بالإضافة إلى الأردن لمتابعة تنفيذ مخرجات قمة مكة لدعم الأردن.

وأشاد الرزاز بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها نظيره الكويتي إلى عمان في الحادي عشر من الشهر الجاري، مؤكدا أنها تركت انطباعا إيجابيا عند الجميع في الأردن.

ولفت إلى أن الاستثمارات الكويتية التي تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية تعكس مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا التزام الحكومة بالتواصل مع المستثمرين وحل أي معيقات تواجههم.

وأكد رئيس الوزراء الاردني ونظيره الكويتي أهمية العمل والتنسيق وتوفير الزخم اللازم خلال الأيام المقبلة لإنجاح مؤتمر مبادرة لندن.

كما تطرق الحديث خلال اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تنسيق مواقف البلدين تجاه التحديات التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.(بترا)