الكويت: محاكمة احد افراد الاسرة الحاكمة بتهمة "تزوير انقلاب"

بدات المحكمة التأديبية في جنيف جلسات محاكمة المسؤول الأولمبي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح المتهم بالتزوير في مخطط انقلاب مزعوم بالكويت، لـ8 أيام.

ومثل الصباح أمام المحكمة التأديبية في جنيف، إلى جانب ثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين، وهم مساعد كويتي سابق ومحامان مقيمان في جنيف من بلغاريا وأوكرانيا. ولم يمثل المتهم الخامس، وهو محام إنجليزي، أمام المحكمة.

وكان الصباح وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، مثل أمام المحكمة يوم 22 فبراير الماضي، وتأجلت المحاكمة بسبب عدم وجود محامي دفاع مع واحد من المتهمين الخمسة، وهو حمد الهارون. وصف الادعاء الهارون في مذكرة الاتهام بأنه المساعد المقرب السابق للشيخ.

الشيخ الكويتي زور انقلاب



يتهم الادعاء العام في جنيف، مركز قضايا التحكيم الدولي، الشيخ أحمد الصباح بأنه مفتاح تنظيم جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن المقاطع المصورة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حقيقية.

يزعم الادعاء أن الشيخ أحمد والهارون وثلاثة محامين مقرهم في جنيف رتبوا قضية تحكيم مفبركة في 2014 للمساعدة في توثيق تسجيلات مصورة قدمها الشيخ للسلطات الكويتية. وينفي المتهمون ارتكاب أي جرم، إلا أنهم يواجهون أقصى عقوبة بالسجن خمس سنوات في حال ادينوا.

تورط الامير الحالي

ويظهر المقطع المصور رئيس الوزراء الكويتي السابق ورئيس مجلس النواب السابق وهما يخططان للإطاحة بأمير المملكة آنذاك.

إذا ثبتت صحة التسجيل المصور لكان رئيس وزراء الكويت الأسبق، الشيخ ناصر الصباح، متورطا في مخالفات مالية وسياسية.

وتنحى الشيخ أحمد عن بعض مناصبه الأولمبية كعضو في اللجنة الدولية ورئيس المجموعة الدولية الوطنية للكيانات الأولمبية- بعد نشر مذكرة الاتهام في نوفمبر 2018.

إلا أنه مستمر في منصبه كرئيس المجلس الأولمبي لآسيا، الذي تستضيف عضوته اليابان أولمبياد الصيف المؤجلة من 2020 في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.