الكويت: ممنوع دخول اللبنانيات والتونسيات والمغربيات بلا محرم

اللبنانيات وإضافةً إلى الشروط الخاصة بالمغربيات والتونسيات، أصبحن في حاجة إلى "الموافقة الأمنية"

أوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة، في الكويت، منح تصاريح لعمل المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً، إلا في وجود محرم من الأقارب من الدرجة الأولى، واللبنانيات اللواتي يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافةً إلى المحرم.

في المقابل أكد المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، فيصل ضو، الأربعاء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص منع الكويت منح تصاريح عمل للنساء التونسيات ما دون 40 عاما إلا في حال وجود محرم معهن، لا أساس له من الصحة.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "الرأي" الكويتي اليوم الأربعاء، تنفيذ هذا القرار الصادر بعد "التنسيق بين الكويت والمغرب وتونس، تلبيةً لطلبهما".



وبين المصدر أن اللبنانيات وإضافةً إلى الشروط الخاصة بالمغربيات والتونسيات، أصبحن في حاجة إلى "الموافقة الأمنية" للحصول على تصريح عمل.

وقال ضو في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الأربعاء إن السلطات الكويتية أكدت أنها "لم تصدر أي تعميم في المجال وأن التونسيات مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال المنع الذي تم التداول في شأنه".