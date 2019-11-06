الكويت نقلت رسائل ايرانية االى السعودية والبحرين

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي إن بلاده نقلت رسائل من إيران للسعودية والبحرين بشأن الوضع في الخليج ولم تتبلور إجابات بعد فيما قالت تقارير سابقة ان طهران تلقت ردود مرضية من الرياض والمنامة

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) إنه بشأن ما أثير عن قيام الكويت بنقل رسالة إيرانية إلى السعودية والبحرين تتعلق بالاوضاع في منطقة الخليج قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله يوم الثلاثاء إن "الكويت نقلت بالفعل للأشقاء تلك الرسائل.. وحتى الآن لم تتبلور أي إجابات تتعلق بهذا الموضوع".

وأضاف الجار الله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي نظمته السفارة الألمانية لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني "نأمل في أن تتخذ القمة الخليجية المقبلة قرارا باعتماد تعيين الدكتور نايف الحجرف أمينا عاما للمجلس".

وأكد حرص الكويت على مسيرة (مجلس التعاون) والدفع به للحفاظ على مكتسباته وإنجازاته ومواصلتها معربا عن ثقتها الكبيرة في قدرة الحجرف على القيام بتلك المهمة والارتقاء بدور مجلس التعاون إلى ما يحقق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس.

وحول تحديد موعد القمة الخليجية المقبلة أكد الجار الله أن "المشاورات لا تزال قائمة حول تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع الأشقاء".