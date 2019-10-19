الكويت والسعودية تتفقان على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

ذكرت صحيفتا القبس والراي الكويتيتان نقلا عن مصادر لم تكشفا عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وشكل إغلاق حقول المنطقة المقسومة بين البلدين، وهما بالأساس حقلي الخفجي والوفرة، مسألة سياسية عالقة بين البلدين الحليفين ويحاول مسؤولون كبار حل الأمر منذ أشهر.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

كان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير. ولم يرد مسؤولون كويتيون وسعوديون على طلبات بالتعليق.

وذكرت القبس أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا يوم الخميس ووقعوا اتفاقا. وقالت صحيفة الراي إن الطرفين وقعا اتفاقا “تاريخيا”، ولم تنشر مزيدا من التفاصيل.

وقالت القبس إن الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريبا بعد استكمال بعض الإجراءات ، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر.

وإنتاج المنطقة المقسومة يُوزع مناصفة بين السعودية والكويت.

وتدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية وكانت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميا.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة وشيفرون نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو أيار 2015 بسبب مشكلات تشغيلية. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل.