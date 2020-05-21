الكويت.. 5 وفيات جديدة وأكثر من ألف اصابة بكورونا

شهدت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من ألف حالة جديدة للعدوى.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 804 إصابات في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 18609، بما في ذلك 13275 حالة نشطة بينها 181 مريضا في العناية المركزة.

وتوفى خمسة مصابين بكورونا في الكويت خلال آخر 24 ساعة (مقابل ثلاث وفيات أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 129 حالة وفاة.

ووصل عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 5205 أشخاص بتسجيل 320 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الأخير.

وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الكويت قفزة قياسية الثلاثاء الماضي بتسجيل السلطات الصحية المحلية 1073 إصابة خلال 24 ساعة.