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اللاجئون السوريون يتجمدون من البرد في مخيمات تغمرها المياه بلبنان

اللاجئون السوريون يتجمدون من البرد في مخيمات تغمرها المياه بلبنان
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