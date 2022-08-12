اللبنانيون يتضامنون مع مقتحم البنك

لاقت خطوة المسلح اللبناني الذي اقتحم احد البنوك في لبنان امس تضامنا وسعا من طرف اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من اقدام المسلح احتجاز رهائن لعدة ساعات

ووجد النشطاء ان مطالب المسلح “بسام الشيخ حسين” (42 عاما) استرداد امواله المودعة في البنك مطالب مشروعه وقانونية وقال متضامنون إنه فعل محق بعد سرقة المصرف لأمواله.

إلى كل مودع ولبناني حر وبعد كذب وخداع وسفالة عدد من ضباط #شعبة_المعلومات واستخدام الخديعة لإبقاء #باسم_الشيخ_حسين موقوفاً رغم الوعود الصريحة التي قطعت:

التجمع أمام مبنى المديرية العامة لـ #قوى_الأمن_الداخلي اليوم الساعة العاشرة صباحا#ثورة_المودعين#ايدك_معنا #ايد_وحدة #كفانا_ذل — متحدون United For Lebanon (@UnitedForLeb) August 12, 2022

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية واسعة، ووسما بعنوان “باسم الشيخ حسين” تصدر موقع “تويتر” في لبنان، فيما نزل آخرون إلى محيط المصرف لتأكيد دعمهم لـ”المواطن صاحب الحق”، ورفضا لتوقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.

مع #باسم_الشيخ_حسين وضد المصارف وبدّن اكتر من هيك. وما حدا يقلّي شو خطية الموظفين لأن اغلب الموظفين صايرن مدرّبين على الوقاحة وازدراء المودعين من قبل إدارة المصارف. — Adeela - عديلة (@AdeelaOfficial) August 11, 2022

واقتحم المواطن “بسام الشيخ حسين” (42 عاما) دخل إلى مصرف “فيدرال بنك” في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، للحصول على أمواله التي يحتاجها لدفع فاتورة المستشفى التي يوجد فيها والده، في الوقت الذي تمنع المصارف اللبنانية منذ الأزمة المالية الخانقة أواخر العام 2019، سحب اموال بالعملة الصعبة الا بقدر محدود وقد تم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة، إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

وبعد ساعات طويلة من المفاوضات، انتهت العملية بعد الاتفاق على إعطائه مبلغ وقدره 30 ألف دولار، من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار أمريكي.

طبعاً المودع يلي محتجز الموظفين بالبنك، عارف شو ناطره بس ياخد المصاري و يخلص و عارف انو رح يتحاسب بالاخر، بس زهق من كتر الذل و زهق يضل يترجاهم لياخد مصرياته،و المهم انو يوصل المصاري ل بيو يلي بالمستشفى و محتاج عملية!

الزلمي مش مجرم، الزلمي انظلم و عم ياخد حقه.#باسم_الشيخ_حسين — . (@N_Alatrash) August 11, 2022