اللبنانيون يقطعون الطرقات الرئيسية في البلاد

قطع المحتجون اللبنانيون اليوم الثلاثاء، معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، وسط دعوات إلى الاعتصام مساء اليوم أمام المجلس النيابي.

وقالت مصادر أن المحتجين قطعوا عددا من الطرق المؤدية إلى العاصمة بيروت، كما قطعوا الطرق الحيوية في محافظات البقاع والجنوب والشمال.

كذلك، أقدم المحتجون على قطع طريق ضهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا في عدة نقاط.

في غضون ذلك، تأجلت جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في وقت دعت مجموعات الحراك الشعبي للاعتصام عند مدخل مجلس النواب مساء اليوم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري كان تقدم باستقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وينتظر اللبنانيون انطلاق استشارات نيابية تفضي إلى تكليف رئيس جديد للوزراء، وتعيين حكومة جديدة.