اللجنة الدستورية السورية ستبدأ عملها العام الجاري

القرار حول قوام اللجنة الدستورية اتخذ في مؤتمر سوتشي في يناير الماضي

اعلن فيتالي نعومكين، مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري.

وقال نعومكين للصحفيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني، اليوم الاثنين: "أظن أنه (بدء عمل اللجنة) سيتم العام الجاري. أنا واثق مئة بالمئة من ذلك".

وأفاد بأن قائمة المرشحين للجنة الدستورية عن الحكومة السورية وعن المواطنين قد وصلت إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول القائمة المماثلة من المعارضة السورية.

وأضاف: "تجري حاليا مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة. توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصا يمثلون الحكومة السورية. ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة. وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف. وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصا. وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضا".

كما ذكر نعومكين أن القرار حول قوام اللجنة الدستورية اتخذ في مؤتمر سوتشي في يناير الماضي.

وتابع: "الجزء الثالث من اللجنة هو المعارضة. وهناك مشاكل معينة داخل المعارضة. ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريبا، ولا أعرف ما إذا كانت قد وصلت إلى جنيف أم لا".

وأشار إلى أن نصر الحريري لا يزال شخصية رمزية في المعارضة السورية. هذا وأضاف أن جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة السورية قد وافقت على عمل اللجنة في جنيف أو أي مكان آخر.