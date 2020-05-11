اللجنة العليا لمواجهة كورونا باليمن تعلن عدن مدينة موبوءة

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عدن،حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة موبوءة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك إلى 35 حالة من بينها أربع حالات وفاة.

وقالت اللجنة أيضا على تويتر إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأعلنت اللجنة في ساعة متأخرة من مساء الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا منها عشر حالات في عدن مما أدي إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51 من بينها ثماني حالات وفاة. (رويترز)