مقاطع فيديو توثق لحظات عملية مستوطنة عيلي

وثقت مقاطع فيديو لحظات عملية اطلاق النار نفذها مسلحون فلسطينيون في مستوطنة عيلي بين مدينتي نابلس ورام الله الثلاثاء، واسفرت عن مقتل اربعة مستوطنين واصابة اربعة اخرين واستشهاد اثنين من المنفذين.

ووقعت العملية داخل محطة وقود قرب مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس، ونفذها ما يعتقد انهم ثلاثة فلسطينيين على الاقل.

وعرف من المنفذين الشاب مهند شحادة من بلدة عوريف بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي استشهد في اشتباك مع القوات الاسرائيلية في محيط موقع العملية.

وقالت مصادر اسرائيلية مصادر عبرية ان الشهيد ينتمي لحركة حماس، مشيرة الى ان هناك اكثر من مسلح هاجموا المستوطنين.



بالفيديو | اللحظات الأولى لعملية مستوطنة عيلي شمال رام الله#فلسطين #جنين pic.twitter.com/0WdEzDu7Ky — قناة المنار (@TVManar1) June 20, 2023

ولاحقا، قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا آخر يشتبه بمشاركته في العملية قرب مستوطنة إيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشهيد الثاني يدعى خالد مصطفى صباح من رام الله.

وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في عيلي الاحتماء عدم مغادرة منازلهم وشرعت في عمليات بحث عن مسلحين اخرين يحتمل مشاركتهم في العملية التي اسفرت عن مقتل المستوطنين الاربعة.



تغطية صحفية: "الإعلام العبري ينشر مقطع فيديو لمنفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي والذي ارتقى في العملية، بينما تمكن منفذ آخر من الانسحاب". pic.twitter.com/sLu3W24asu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 20, 2023



وذكرت طواقم الاسعاف الاسرائيلية ان المستوطنين المصابين الاربعة تتراوح حالاتهم بين الخطيرة والحرجة.

ووصفت القناة 12 الاسرائيلية العملية بانها "صعبة جداً"، واستخدم المنفذ خلالها بندقية أم 16 اطلاق منه في كل مكان وعلى كل من تواجد في المكان.

منفذا عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عيلي

الشهيد مهند فالح شحادة والشهيد خالد مصطفى صباح#رام_الله #نابلس pic.twitter.com/kNw3uqTYWX — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) June 20, 2023

وتقول تقارير ان منفذي العملية وصلوا بسيارة "شيفروليه" سوداء ودخلوا مطعم "حمص الياهو" ثم بدأوا بإطلاق النار. و تحدثت المصادر اولا عن انسحاب أحد منفذي العملية من المكان باستخدام سيارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، افادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أمجد الجعص (48 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين صباح الاثنين، ليرتفع بذلك حصيلة العدوان على المدينة الى 6 شهداء.

واعلن في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء عن استشهاد زكريا محمد زكري زعول من بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

وقالت مصادر طبية ان الزعول اصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال مواجهات عنيفة في بلدة حوسان غرب بيت لحم.



شاهد

فيديو جديد.. لحظة تنفيذ #العملية_البطولية عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين #نابلس و #رام_الله، والتي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.



الجيش الإسرائيلي : 4قتلى و4 إصابات في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة #عيلي شمال رام الله#الكيان_المؤقت#فلسطين .✌🏻🇵🇸✌🏻🇵🇸… pic.twitter.com/7owx44vhrv — اليمن في عيون.العالم (@Y0eme1n_1) June 20, 2023

وياتي الاعلان عن ارتقاء الشهيدين في اعقاب عدوان اسرائيلي على مدينة جنين الاثنين اسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين، عن استشهاد: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما). واعلن عن استشهاد الشاب احمد ضراغمة من مدينة طوباس على ارض مدينة جنين.



من مكان القتلى والإصابات الإسرائيليين قرب مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله#عيلي#الضفة_الغربية pic.twitter.com/iFQOzyPI7E — Dhaine yahya (@DhaineYehya) June 20, 2023

وتحدثت مصادر طبية عن إصابة 31 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

واقدمت سلطات الاحتلال على قصف المدينة بالطائرات لاول مرة منذ انتفاضة الاقصى مستهدفة منزل لعائلة بالقرب من مسجد الجابريات في مخيم جنين، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

