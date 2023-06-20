مقاطع فيديو توثق لحظات عملية مستوطنة عيلي

وثقت مقاطع فيديو لحظات عملية اطلاق النار نفذها مسلحون فلسطينيون في مستوطنة عيلي بين مدينتي نابلس ورام الله الثلاثاء، واسفرت عن مقتل اربعة مستوطنين واصابة اربعة اخرين واستشهاد اثنين من المنفذين.
ووقعت العملية داخل محطة وقود قرب مستوطنة عيلي بين رام الله ونابلس، ونفذها ما يعتقد انهم ثلاثة فلسطينيين على الاقل.
وعرف من المنفذين الشاب مهند شحادة من بلدة عوريف بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي استشهد في اشتباك مع القوات الاسرائيلية في محيط موقع العملية.
وقالت مصادر اسرائيلية مصادر عبرية ان الشهيد ينتمي لحركة حماس، مشيرة الى ان هناك اكثر من مسلح هاجموا المستوطنين.
ولاحقا، قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا آخر يشتبه بمشاركته في العملية قرب مستوطنة إيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.
وقالت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشهيد الثاني يدعى خالد مصطفى صباح من رام الله.
وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في عيلي الاحتماء عدم مغادرة منازلهم وشرعت في عمليات بحث عن مسلحين اخرين يحتمل مشاركتهم في العملية التي اسفرت عن مقتل المستوطنين الاربعة.
وذكرت طواقم الاسعاف الاسرائيلية ان المستوطنين المصابين الاربعة تتراوح حالاتهم بين الخطيرة والحرجة.
ووصفت القناة 12 الاسرائيلية العملية بانها "صعبة جداً"، واستخدم المنفذ خلالها بندقية أم 16 اطلاق منه في كل مكان وعلى كل من تواجد في المكان.
وتقول تقارير ان منفذي العملية وصلوا بسيارة "شيفروليه" سوداء ودخلوا مطعم "حمص الياهو" ثم بدأوا بإطلاق النار. و تحدثت المصادر اولا عن انسحاب أحد منفذي العملية من المكان باستخدام سيارة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، افادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أمجد الجعص (48 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين صباح الاثنين، ليرتفع بذلك حصيلة العدوان على المدينة الى 6 شهداء.
واعلن في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء عن استشهاد زكريا محمد زكري زعول من بلدة حوسان قضاء بيت لحم.
وقالت مصادر طبية ان الزعول اصيب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال مواجهات عنيفة في بلدة حوسان غرب بيت لحم.
وياتي الاعلان عن ارتقاء الشهيدين في اعقاب عدوان اسرائيلي على مدينة جنين الاثنين اسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين، عن استشهاد: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما). واعلن عن استشهاد الشاب احمد ضراغمة من مدينة طوباس على ارض مدينة جنين.
وتحدثت مصادر طبية عن إصابة 31 آخرين بينهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
واقدمت سلطات الاحتلال على قصف المدينة بالطائرات لاول مرة منذ انتفاضة الاقصى مستهدفة منزل لعائلة بالقرب من مسجد الجابريات في مخيم جنين، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.