اللهيان: لدينا معلومات مؤكدة حول مخطط لضرب إيران

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، النقاب عن معلومات وصفها بالمؤكدة، تشير إلى مخطط لمشروع متعدد المراحل، من قبل أعداء البلاد، لزعزعة استقرار إيران.

وقال اللهيان: "لن نسمح أن تصبح إيران وأمنها القومي ومصالحها إلعوبة بيد الإرهابيين"، مشيرا في كلامه إلى تفجير مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز.

وأضاف، وزير الخارجية الإيراني: "جريمة تفجير المزار الديني، تظهر بشكل جلي كامل النوايا الخبيثة لداعمي الإرهاب والعنف في إيران"

من جانبه قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن التيار الإرهابي، استغل الاحداث التي شهدتها البلاد، للقيام بأعماله الارهابية، وقتل المدنيين الأبرياء.

وشدد وحيدي، على أن جريمة "شاه جراغ" تدل على طبيعة المؤامرات التي يحيكها العدو لإيران، وأنها كشفت مخططاته.

وطالب وحيدي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، المسؤولين الأمنيين بتكثيف الرقابة، بشكل أكثر دقة، مؤكدا أن "التيار الارهابي" استغل أجواء الشغب في البلاد.

وقال وحيدي: "إن تيار أعمال الشغب، يتجه من قبل العدو نحو مسارات خطيرة".

يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" في شيراز، والذي ذهب ضحيته 15 قتيلا، و19 مصابا، بحسب أعلنت السلطات في محافظة فارس.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، شدد يوم أمس، على أن الحادث الإرهابي في شيراز، لن يمر دون رد، كما عبر عن تعازيه لأهالي ضحايا، وقال: "سنوجه ضربة قاسية للإرهابيين".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.