الليكود يتقدم بمقترحات لضم الضفة الغربية

ذكرت صحيفة اسرائيلية بان حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو تقدم بمقترحي قانون الى الكنيست بهدف فرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية

واضافت صحيفة "يسرائيل هيوم"، ان مشروع قانون فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفّة الغربية يهدف إلى فرض المحاكم والإدارة المدنيّة على مستوطنات الضفّة، ويخوّل وزير القضاء الإسرائيلي بأن "يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقاليّة المتعلّقة باستمرار صلاحيّة اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربيّة قبل سنّ القانون".

بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها "السيادة الإسرائيليّة".

أما مقترح قانون لجم المحكمة العليا، فسيقلّص جدًا دور المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في إلغاء قوانين سنّها الكنيست "إن سنّت الكنيست قانونًا بأغلبية 61 عضوًا (النصف زائدًا واحدًا)، فإن بإمكانها اعتباره محصّنًا من "النقض القضائي".