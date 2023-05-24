المأذون الإلكتروني .. علي جمعة يوضح حكم الشرع (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، الداعية الإسلامي البارز وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على أهمية التمييز بين إنشاء العقد وتوثيقه فيما يتعلق بالمأذون الإلكتروني الذي يستخدم في بعض الدول لتسجيل الزواجات عبر آلات ذكية تقوم بجمع بيانات الزوج والزوجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالزواج.

وأوضح مفتي مصر السابق، أن دور المأذون الإلكتروني هو توثيق العقد وليس إنشاؤه، حيث يجب أن تتوفر جميع أركان العقد ليكون صحيحًا. بمعنى آخر، يجب أن يتم استيفاء جميع شروط العقد الشرعية ليكون العقد صحيحًا وملزمًا.

وبالتالي، يجب أن يتم التأكد من توافر الشروط الشرعية الضرورية للزواج قبل توثيقه بواسطة المأذون الإلكتروني. فإن عملية توثيق العقد تأتي بعد تأكيد صحة وشرعية العقد نفسه

وأشار الداعية علي جمعة، إلى أن بعض الأشخاص يأتون إليه ويقولون: "يا مولانا، نريدك أن تعقد العقد لنا"، ولكن المأذون لم يصل بعد، مبينا أنه في هذه الحالة، يعتبر العقد قد تم إنشاؤه ويتم انتظار وصول المأذون لتوثيقه.

وأوضح المفتي السابق أن إنشاء العقد يتطلب وجود شهود إثنين وولي، وأن يكون خاليًا من الموانع الشرعية. ولذلك، إذا توفرت جميع الأركان اللازمة، فإن الآلة يمكن أن تقوم بتوثيق العقد بدلاً من المأذون.

وبين أنه في هذه الحالة، لا يكون هناك أي مشكلة في توثيق العقد من قبل الآلة إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

