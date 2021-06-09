المؤبد لأربعة مصريين قتلوا سعوديا خلال ليلة حمراء!

المدانون هم رجلان وامرأتان ونفذو جريمتهم مستخدمين الأسلحة البيضاء.

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عامل ومنجد إفرنجي وطالبة وربة منزل، بعد إدانتهم بقتل رجل سعودى أثناء ليلة حمراء معه بمنطقة السيدة زينب.

واتهمت نيابة حوادث جنوب القاهرة 4 مصريين بينهم رجلان وامرأتان بقتل المواطن السعودي عمدا مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مكان مسكنه بحجة قضاء وقت معه.

واضافت النيابة ان إحدى المرأتين سهلت دخول مرتكبي الجريمة إلى مسكنه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء.

وقام أحد المتهمين بخنقه مستخدما أداة منهما قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به إصابات أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا مبلغا ماليا ومنقولات مملوكين للمجني عليه.