المؤبد لضابط مصري دهس عائلة بسبب خدش في سيارته

قضت محكمة الجنايات العسكرية في مصر بالسجن المؤبد على الضابط في الجيش زياد حسام الدين بعد إدانته بدهس أسرة كاملة مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين في الحادث

وقالت مصادر ان الضابط المصري والذي يحمل رتبة نقيب اقدم وبشكل متعمد على دهس العائلة فقتل الاب واصاب الاب واطفالهما بجروح في تجمع سكني، شرقي العاصمة القاهرة.

وقالت مصادر ان الضابط ثار وغضب عندما وجد خدشا على سيارته قام به احد الاطفال المصابين، وعقب ذلك اتجه الأب مع ابنه للاعتذار الى جارهما عما حدث للسيارة أثناء لهو الطفل، إلا أن الجار ركب سيارته وبدأ في مطاردتهما، تزامناً مع وصول الزوجة وباقي أطفالها، ليدهسهم المتهم ويقتل الأم، بينما أصيب الباقون بكسور وجروح متفرقة.

وأحيل الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية بشكل عاجل عقب انتهاء التحقيقات في القضية ووجهت إلى المتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه.