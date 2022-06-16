المؤبد لعنصرين من حزب الله في جريمة اغتيال الحريري

قضت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان الخميس بالسجن مدى الحياة على عضوين من حزب الله في مقتل 22 شخصا بهجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، إيفانا هردليكوفا، أن غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي وهما اعضاء في حزب الله اللبناني بالسجن المؤبد.

وشغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كوّن ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.

وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه إيتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه.

وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.

ولقي 21 شخصا، إضافة إلى الحريري، مصرعهم في الانفجار.

جدير بالذكر أنها أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.