المؤبد لـ"مصريين" انضموا لـ"الـنـصـرة" في سوريا

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، حكما بالسجن المؤبد على 10 أشخاص متهمين بالانضمام لـ"جـبـهة النـصـرة" والمشاركة في عملياتها في سوريا، و3 آخرين بالسجن لمدة 15عاما.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، تهما عدة منها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين.

وأضافت التحقيقات، أن اثنين من المتهمين انضما لجماعة "جبهة النصرة" في سوريا، وتلقيا فيها تدريبات عسكرية، وشاركا في عملياتها، وتم إمدادهم بالأموال من التنظيم ليسافروا إلى سوريا.