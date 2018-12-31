المؤبد لفلسطيني متهم بتسريب عقار في القدس لمستوطنين

مدينة القدس المحتلة

أصدرت محكمة فلسطينية، الإثنين، حكما بالسجن والأشغال الشاقة، بحق فلسطيني، متهم بـ”تسريب عقار في مدينة القدس المحتلة، للمستوطنين.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، إن محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت حكما بحق متهم، (لم تذكر اسمه لكنها رمزت له بالحرفين “ع.ع”)، بالأشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة “تسريب عقار للعدو في مدينة القدس”.

بدورها، قالت مصادر خاصة، إن المدان هو “عصام عقل”، وهو فلسطيني من سكان مدينة القدس، ويحمل الجنسية الأمريكية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، قالت في 29 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إن القيادة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة، يتعرضان لضغوط وتهديدات “هائلة”، تهدف للإفراج عن معتقل، متهم بتسريب عقارات للمستوطنين في مدينة القدس.

وطالب السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، في 28 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بالإفراج عن “عقل”، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

وقال “فريدمان” في تغريدة على حسابه في “تويتر”، في حينه: “تحتجز السلطة الفلسطينية المواطن الأمريكي عصام عقل في السجن، وهو مشتبه بارتكاب (جريمة)؟ بيع أرض لليهود”.

وأضاف فريدمان: “إن سجن عقل مناقض لقيم الولايات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش السلمي، نطالب بإطلاق سراحه الفوري”.