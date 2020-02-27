المؤتمر الاسلامي تؤيد اجراءات وقف العمرة والازهر يعتبره قرارا حلال

اعلنت شركة روسية متخصصة برحلات العمرة والحج إلى السعودية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وقالت إنه يتم وضع العميل الذي قام بشراء رحلة عمرة إلى السعودية أمام خيارين.

الأول هو تأجيل موعد السفر لفترة أسبوعين، وسط توقعات الشركة أن تقوم السعودية بإعادة فتح حدودها أمام المعتمرين مجددا خلال فترة قصيرة، والثاني إعادة الأموال التي سددها العميل لقاء رحلة العمرة بعد حسم المصاريف الفعلية التي تكبدتها الشركة السياحة وفق موقع روسيا اليوم

من جهتها أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها للجهود والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها وزارة الخارجية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

ووصفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي هذه الإجراءات بأنها "لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وذلك احترازيا ووقائيا لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID 19) إلى المملكة وانتشاره".

ورأت هذه المنظمة الإسلامية الدولية التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، أن قرار تعليق الدخول إلى السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت "سيسهم في المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة على أرواحهم".

وشددت على أن القرار "يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ويدعم جهود الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية".

مصر تؤيد

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن تعليق السعودية تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لكافة الجنسيات، "يندرج تحت قاعدة درء المفسدة، مقدم على جلب المصلحة".

وأضاف أن قرار السعودية له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.

وتابع: "في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية".

وقال: "نسأل الله أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء".