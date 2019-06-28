المؤسسات الفلسطينية الاميركية تدين اغتيال الشخصية

وقعت عشرات المؤسسات الفلسطينية الأميركية بيانا مشتركا ادانت فيه قيام جهات مشبوهة بمحاولات لاغتيال شخصية مناضلين وناشطين فلسطينيين ينشطون في الولايات المتحدة.

وإنتشرت خلال الايام الماضية حملات إعلامية مسعورة يتعرض لها نشطاء و شخصيات وطنية من المناضلين المؤيدين للحق الفلسطيني والوجوه المعروفة في الولايات المتحدة الأميركية بتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين المشبوه الذي يدشن الجانب الاقتصادي من صفقة القرن.

ويتضح من تزامن الحملة ومؤتمر البحرين ارتباط من يقفون خلف حملات اغتيال الشخصية التي طالت مؤخرا المناضل الجالوي المعروف وعضو المجلس الوطني الفلسطيني د. غسان حافظ بركات.

و ان من اطلقوا هذه الحملة هم من جماعة الطابور الخامس المرتبط بالاحتلال بتعاون مع مواقع صفراء تصدر من دولة خليجية تلعب دور المروج لإسرائيل في المنطقة.

ان ما يقوم به فاقدو الضمائر والأخلاق والمبادئ يهدف الى اغتيال الشخصية و هي عملية متعمدة ومستمرة تهدف لتدمير مصداقية وسمعة شخص أو مؤسسة أو مجموعة اجتماعية . ويستخدم وكلاء أو عملاء اغتيال الشخصية مزيج من الطرق المفتوحة والخفية لتحقيق أهدافهم، مثل الاتهامات الكاذبة، وزرع الشائعات وتعزيزها، و محاولة لتشويه سمعة الشخص عبر التلاعب بالحقائق للإساءة للشخص المستهدف والضغط عليه للتوقف عن ممارسة اي دور وطني عبر أشكال التشهير القذرة المختلفة.



إننا ومن منطلق إنخراطنا الوثيق بجاليتنا وقضاياها وهمومها اليوميه منذ عقود ! ندرك تماماً أن أساليب الشائعات هذه شاذه وعارضه على جاليتنا في هذه الساحه و التي تربطنا بها علاقة وثيقه مبنيه على المصداقيه والإلتفاف حول الهويه الوطنيه الفلسطينيه بكل قناعه ووضوح رغم كل الإغراءات في هذا الجو الفاسد إننا وإذ نستنكر هذه الإشاعات وأن ليس لها أساس من الصحه والمصداقية فإننا نرفضها وبشده ونقف صفاً واحداً بمواجهة الأصوات النشاز التي تتصيد في الماء العكر) وطالب الموقعون على البيان بعدم ترويج ما يصدر عن شرذمة الطابور الخامس التي باتت معروفة وعدم نقل اشاعاتهم المغرضة ، لان الكلمة مسؤولية أمام الله والوطن والشعب.

المؤسسات الفلسطينية الأمريكية والشخصيات الاعتبارية الموقعة على البيان.

المؤسسات الموقعة.

المجلس الفلسطيني الأمريكي.

مركز النهضة / شيكاغو

التحالف الديمقراطي في امريكا.

مؤسسه الشبيبة الفلسطينيه.

اتحاد المرأه الفلسطينيه.

التحالف من أجل العداله في فلسطين ولاية تكساس.

الاتحاد الرياضي الفلسطيني .

مركز الجالية الفلسطينية الامريكية في ولاية اريزونا.

الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام في امريكا.

المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام

المؤسسة الفلسطينية الأمريكية لرعاية الأطفال / بيس.

شخصيات اعتبارية ونشطاء .

البروفيسور سيف دعنا عميد كلية العلوم السياسية في جامعة ويسكاونسن.

محمد عبد السلام عضو مجلس وطني.

عثمان مرار عضو مجلس وطني.

الدكتور سنان شقديح نائب رئيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة.

مسعود الخياط منسق التحالف من أجل العدالة في دالاس.

يونس الجزرة ناشط سياسي

الكاتب والإعلامي فراس الطيراوي عضو الأمانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي والاعلام.

اسامة ناصر رئيس المجلس الفلسطيني الاميركي.

علاء الشلبي ناشط سياسي.

الدكتور محمد رياض / أكاديمي ورئيس المركز الفلسطيني الامريكي - أريزوزنا.

دكتور جون ضبيط/ رئيس دائرة التجارة والاقتصاد في كليات شرق ايوا

عبد الناصر الحوراني / رسام كاريكاتير

ابو الفتوح قنديل كاتب وباحث اجتماعي /مصر-شيكاغو.

دكتور سالم عقل / مدير ، مختبر العلاج بالخلايا / التطبيقات البشرية ، قسم BMT في مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال.

المحامي فادي زنايد / ناشط جالوي ورجل قانون.

مناضل حرزالله / ناشط نقابي/ سان فرانسيسكو.

رشدي مبارك رئيس المجلس الفلسطيني الأمريكي ريشتموند فرجينيا.

توفيق عبدالعزيز/ رئيس المركز الاسلامي ولسون نورث كارولينا.

قسيم حمايل/ رئيس اداره مسجد الهدى برنس جورج فرجينيا.

مفيد عبد ربه / ناشط فلسطيني

زياد عبد العزيز / ناشط فلسطيني

منير غنيم / ناشط فلسطيني

درويش المقدح / ناشط فلسطيني

احمد جميل زياد / ناشط فلسطيني

طلال الزغلول / ناشط فلسطيني

محمد عبدالله / رجل أعمال فلسطيني

نبيل عبد الحميد الكوك / ناشط فلسطيني

كريم الخطيب / ناشط فلسطيني

مالك ربيع / ناشط فلسطيني

امين الكسواني / ناشط فلسطيني

مراد حمايل / ناشط فلسطيني

علائي سمحان / ناشط فلسطيني

نظير حمايل / ناشط فلسطيني

عمار المطري / ناشط فلسطيني

فادي سلهوب / ناشط فلسطيني

رامية يزيد / صحافية وإعلامية

احمد زكي الاحمد./ ناشط فلسطيني / لوس انجلوس.

ضيف. رهيف لافي الكوك/ناشط فلسطيني ورجل اعمال.

يونس عريشة -ناشط فلسطيني.

محمد عيسى ابو حمزة/ ناشط فلسطيني.

إبراهيم هنيه/ كاتب وصحفي فلسطيني أمريكي / مجلة الوطن الاعلامية.

يوسف حنون / ناشط فلسطيني

سعيد ليمون / ناشط فلسطيني.