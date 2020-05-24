المئات يخرقون الحظر في الخرطوم لأداء صلاة العيد

أعلنت وزارة الشؤون الدينية بالسودان الجمعة، تعليق أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة بجميع أنحاء البلد، وإقامتها بالمنازل.

خرق مئات السودانيين، في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم الأحد، قرار السلطات بمنع التجمع لأداء صلاة عيد الفطر في مساجد أو ساحات عامة.

ورصدت الكاميرا تجمع سودانيين بالخرطوم، حيث أدوا صلاة العيد جماعة في ساحة عامة بمنطقة “الجريف غرب” (وسط)، متجاهلين قرار منع التجمعات، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما تجمع آخرون في مناطق أخرى بالعاصمة، حيث أدوا الصلاة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية بالسودان الجمعة، تعليق أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة بجميع أنحاء البلد، وإقامتها بالمنازل.

ومنذ بدء تفشي الفيروس، قررت دول عديدة تعليق الصلاة بالمساجد، بما فيها المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان فجر الأحد، تسجيل 256 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و9 وفيات، و52 حالة تعافٍ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و628، بينها 146 وفاة، و424 حالة تعافٍ.

وأصاب “كورونا”، حتى صباح الأحد، أكثر من 5 ملايين و407 آلاف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 344، وتعافى أكثر من مليونين و248 ألفاً، بحسب موقع “worldometer” المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

