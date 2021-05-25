المئات يخرقون حظر كورونا في الهند لتشييع جنازة حصان (فيديو)

خرق مئات الأشخاص في الهند إغلاق كورونا من أجل حضور جنازة حصان، في حشد كبير دون أقنعة أو التزام بأي قواعد للإغلاق.

وفي فيديو متداول يمكن رؤية كيف تجمهر المئات لتوديع الحصان الذي اعتبروه ”مقدسا وحام من الفيروس“ في جنازة ضخمة في ولاية كارنتاكا.

شهدت الجنازة تجمع ما يصل إلى 400 شخص، وذكر أنه سمح للحصان ذي الـ 24 عاما بالتجول بحرية في قرية ”مارادي“ لمدة 3 أيام قبل وفاته، يوم الأحد الماضي، اعتقادا من الأهالي أنه سيساعد في انتهاء الموجة الثانية من الفيروس.

هذا وتم إغلاق القرية لمدة 14 يوما مع إخضاع حوالي 450 شخصا لاختبارات كورونا، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن سوى عن حالة إصابة واحدة.

تأتي هذه الواقعة في وقت تعاني فيه الهند من كارثة حقيقية، ففي اليوم الثلاثاء فقط تم تسجيل 196427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحتى الآن، يبلغ إجمالي الحالات المسجلة رسميا في البلاد منذ بداية الوباء 26.95 مليون حالة مع وصول عدد الضحايا إلى 307000.