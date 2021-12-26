المالكي: السفير الإيراني كان يقود العمليات العسكرية في مأرب

شن العميد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ، هجوما حادا على إيران ودورها في المنطقة، موجها أصابع الاتهام للسفير الايراني حسن إيرلو، بأنه كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.

واعتبر المالكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن جماعة أنصار الله، لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن، وأن الجماعة تهدد 3 ملايين يمني، من خلال محاولتها السيطرة على مدينة مأرب.

وقال المالكي، إن جماعة أنصار الله أطلقت 430 صاروخًا بالستيًا و851 مسيّرة تجاه المملكة.

وأشار إلى أن "ضحايا هجمات الحوثيين ضد المدنيين في المملكة أسفر عن مقتل 118 شخصا بينهم 59 سعوديا، وآخرين من جنسيات مختلفة بينها اليمن والهند ومصر وسوريا".

وأشار المالكي إلى أن "قوات التحالف دمرت 100 زورق مفخخ تابع للحوثيين، فضلا عن قيام الجماعة اليمنية بزرع 247 لغما بحريا".

وقال المالكي: أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"، حسب تعبيره.

كما تحدث المالكي، عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".

وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف أن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان".

وشدد المالكي على أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا"

الحل السياسي في اليمن

وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".

وتابع أن محاولة "أنصار الله" السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن

واتهم المالكي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، على حد تعبيره.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.