المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

المالكي: الفيتو الأمريكي “سقطة أخلاقية”.. وشهيد جنوب "الضفة"

المالكي: الفيتو الأمريكي “سقطة أخلاقية”.. وشهيد جنوب "الضفة"
2.5 5

اضف تعليق جديد

nasrallah avatar
 