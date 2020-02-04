المالكي: تحضيرات لطرح مشروع قرار أممي ضد "صفقة القرن"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الثلاثاء أنه يتم التحضير لطرح مشروع قرار فلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن رفض الخطة الأمريكية للسلام مع إسرائيل.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التحرك الفلسطيني سيتواصل لتمكين الموقف الفلسطيني، وصولا للعودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند “متحدون من أجل السلام”، من أجل طرح مشروع قرار لتعزيز وتثبيت الموقف الفلسطيني.

وأوضح أن مشروع القرار المذكور سيتضمن “التأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وإنهاء الاحتلال، وتبني مفهوم حل الدولتين، والتأكيد على السلام كخيار إستراتيجي للشعوب”.

وأضاف أن القرار سيتضمن كذلك أن “أية مبادرة تنتقص من حق شعبنا ولا تعتمد على الشرعيات الفلسطينية مرفوضة”، في إشارة إلى الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع.

وأشار المالكي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيخاطب أعضاء مجلس الأمن الدولي في 11 من الشهر الجاري بخصوص الرؤية الفلسطينية في الخطة الأمريكية.

وذكر أنه بناء على نتائج جلسة الأمن ومخرجاتها سيتم تحديد الخطوات اللاحقة التي بدأتها القيادة الفلسطينية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح أنه يجري العمل على عقد اجتماعات منها لحركة عدم الانحياز، والحديث أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، وأمام البرلمان الأوروبي، إلى جانب زيارات لعدد من الدول المؤثرة، لحشد مزيد من الدعم الدولي لمواجهة مخاطر الخطة الأمريكية.

من جهته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى رفض دولي شامل للخطة الأمريكية “كونها تتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين”.

جاء ذلك لدى لقاء عريقات في رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام تور فنيسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام ماساهور كونو، والقنصل البريطاني العام فيليب هول، كل على حدة، إضافة إلى اجتماع مشترك مع سفراء وقناصل عدة دول غربية وعربية.

وقال عريقات إنه “اتضح للمجتمع الدولي مضمون ما يسمى بصفقة القرن وعليه أن يعلن رفضه لكل ما يتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، إذ أن كل ما طرح جاء خارج هذه الأطر”.

وأضاف أن “مجرد وجود طرح أمريكي رسمي يشرعن الاستيطان والضم والاحتلال والأبرتايد يعتبر دعوة لكل من يملك القوة المادية التوسع على حساب جيرانه والدول الأخرى”. واعتبر أن ذلك “يشكل انسحاباً حقيقياً من قبل إدارة الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جنيف والقانون الدولي والشرعية والاتفاقات الموقعة”.

ودعا عريقات دول العالم الى إسناد ودعم الموقف الفلسطيني بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي استنادا إلى القرارات الأممية.