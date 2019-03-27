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المالكي: سنطالب الدول العربية بتبني موقف واضح من "صفقة القرن"

المالكي: سنطالب الدول العربية بتبني موقف واضح من "صفقة القرن"
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