المالكي يبرر إعدام صدام حسين في العيد.. وأمير سعودي: "حاقد وطائفي"

انتقد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، استضافة قناة "الحدث" لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي تحدث عن مبررات اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصف الأمير السعودي، المالكي بأنه شخص حاقد وطائفي، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن إعطاء مساحة للمالكي لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته هو فشل إعلامي ذريع". مشيرا إلى وجود "عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره".

أن تستضيف شخص طائفي حاقد عليك على أحد قنواتك من أجل كشفه أمام الناس وكشف حقيقته هو سبق ونجاح إعلامي قوي لكن أن تعطيه مساحة لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته فهو فشل إعلامي ذريع وهناك عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره https://t.co/kcW8NE2LOt — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 7, 2021

وكان المالكي قد تطرق في مقابلة مع قناة "الحدث" إلى إعدام صدام حسين يوم العيد مبررا ذلك بقوله: "ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حاليا".

وواصل المالكي سرد وجهة نظره وتبرير إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى قائلا: "كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام. وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه".