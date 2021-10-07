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المالكي يبرر إعدام صدام حسين في العيد.. وأمير سعودي: "حاقد وطائفي"

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 09:33
صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

انتقد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، استضافة قناة "الحدث" لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الذي تحدث عن مبررات اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصف الأمير السعودي، المالكي بأنه شخص حاقد وطائفي، وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن إعطاء مساحة للمالكي لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته هو فشل إعلامي ذريع". مشيرا إلى وجود "عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره".

وكان المالكي قد تطرق في مقابلة مع قناة "الحدث" إلى إعدام صدام حسين يوم العيد مبررا ذلك بقوله: "ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حاليا".

وواصل المالكي سرد وجهة نظره وتبرير إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى قائلا: "كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام. وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه".

 

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