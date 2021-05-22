المالكي يتوجه للعراق ويلتقي رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان

أفادت وسائل اعلام، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيزور العاصمة بغداد يوم غد الأحد، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقت وسائل الاعلام عن مصادر عراقية قولها: "انطلاقا من الموقف العراقي المتقدم تجاه القضية الفلسطينية والاعتداءات الأخيرة على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، وتقديرا لهذا الوقفة العراقية، كلف الرئيس محمود عباس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لزيارة بغداد يوم غد الأحد"

وأضاف، أن "المالكي سيلتقي رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، وبعض القيادات السياسية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين، وشددت على ضرورة أن يكون هناك حل "عادل وشامل"