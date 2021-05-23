المالكي يكشف من بغداد عن مساع لتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية

وصل وزير الخارجية الفلسطيني الاحد الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد، إن قيادة بلاده تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتشكيل حكومة وفاق وطني.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس العراقي برهم صالح، في العاصمة بغداد، بعدما وصلها في وقت سابق الأحد، في زيارة رسمية (تنتهي الإثنين)، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وأطلع المالكي الرئيس العراقي "بصورة المجريات الحالية على الساحة الفلسطينية، وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية"، بحسب المصدر ذاته.

وأكد أن "القيادة الفلسطينية تعمل على إعادة الإعمار في غزة، من خلال حشد المجتمع الدولي لذلك، وتشكيل حكومة وفاق وطني، والتوجه للرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام".

وأشاد الوزير الفلسطيني، بالدعم التاريخي الذي يقدمه العراق لفلسطين، مردفا "واثقون بأن العراق كما عهدناه سيواصل وقوفه إلى جانب فلسطين ودعمها في هذه الأوقات الصعبة".

بدوره، جدد الرئيس العراقي، التأكيد على "أهمية القضية الفلسطينية ووجدانيتها وقداستها للعراق حكومة وشعبا، والتزام العراق بموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية"، وفق ذات البيان.

وتتزامن زيارة المالكي للعراق، مع بدء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.

وفجر 21 مايو/ أيار الجاري، جرى تنفيذ لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته الأخيرة على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".