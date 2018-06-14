المانيا تستأجر طائرات عسكرية اسرائيلية بدون طيار

طائرة اسرائيلية من دون طيار من طراز هيرون بي تي

وافقت المانيا على صفقة بقيمة نحو مليار يورو لاستئجار طائرات عسكرية اسرائيلية بدون طيار مدة تسع سنوات قادرة على حمل صواريخ حسبما افاد مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية الخميس.

واعلن رئيس الوزراء بينيامين نتانياهو في بيان انه "يهنئ الحكومة والبرلمان في المانيا اثر مصادقتهما على صفقة بقيمة حوالى مليار يورو لاستئجار طائرات بدون طيار إسرائيلية".

كما تقدم بالشكر من المستشارة انغيلا "ميركل على ما بذلته من اجل إبرام الصفقة".

واضاف ان "هذه الصفقة تعزز كثيرا الصناعات الحربية والاقتصاد في اسرائيل".

ووصفها بانها "صفقة عملاقة تعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا وإسرائيل كما انها دليل على قدرة الصناعات الاسرائيلية على مساعدة دول مثل المانيا".

وذكرت شركة صناعات الطيران الإسرائيلية إن ايرباص الأوروبية وقعت اتفاقية نيابة عن وزارة الدفاع الالمانية للحفاظ على الدعم التشغيلي لطائرات بدون طيار من طراز (هيرون تي بي) .

من جهتها، اوضحت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الصفقة تتكون من جزءين احدهما مع ايرباص التي ستدير شؤون الطائرات والاخر مع الجيش الذي سيدرب الجنود الالمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان نحو مئة جندي الماني سيصلون الى اسرائيل لتلقي "تدريبات في قاعدة تل نوف الجوية في وسط البلاد". مشيرة الى "استخدام طائرتين للتدريب غير طائرات الصفقة".

بدورها، اوضحت الاذاعة الاسرائيلية مواصفات الطائرة من دون طيار مؤكدة انها "تقلع وتهبط آليا ولديها القدرة على الطيران بشكل مستمر مدة 52 ساعة، كما بامكانها اضافة تجهيزات للجهة الراغبة في استخدامها وهي قادرة على الطيران بحمولة 250 كلغ حدا اقصى، ومصممة للاستطلاع الاستراتيجي".

كما تستخدم نظام "جي بي اس" لتحديد المواقع، ونظام الطيار الالي المستقل ذاتيا ابتداء من الاقلاع حتى الهبوط، ويتم توجيهها من خلال محطة السيطرة الارضية، وبامكانها العودة الى قاعدتها تلقائيا في حال فقدت الاتصال بالمحطة الارضية.

وتابع المصدر ان لهذه "الطائرة القدرة على تصحيح نفسها عند حدوث اي خطا وبإمكانها العمل في جميع الاحوال الجوية".

وتتميز هذه الطائرة بمجسات الكترونية تعمل بالاشعة تحت الحمراء، اي بامكانها التعرف على كل ما هو ساخن سواء كان انسانا او مصفحة يعمل محركها، كما انها مزودة بمجسات للرؤية الليلية وانظمة لتحديد اهدافها بدقة".