المانيا تستخرج صواريخ ستريلا من مخازن جارتها الشرقية لارسالها لاوكرانيا

اعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن بلادها بصدد ارسال المزيد من صواريخ ستريلا لدعم الجيش الاوكراني في مواجهة القوات الروسية المهاجمة منذ شهر تقريبا

دعم غربي بالسلاح السوفييتي

وكانت تقارير قد تحدثت عن غضب السلطات الاوكرانية نتيجة تاخر الدعم الغربي لجيشها وقالت المانيا ان صواريخ ستريلا التي كانت تعد سلاحا فتاكا ضد الطائرات والمدرعات من صناعة الدول الشرقية سابقا الموالية للاتحاد السوفييتي وانه تم استخراجها من مخزونات جيش شرق ألمانيا الشيوعي السابق.

وتعد الخطوة الالمانية تجاوزا ومخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، كما انه قانون وقرار دولي اتخذ على مستوى الامم المتحدة

اسلحة سوفيتية من اميركا لاوكرانيا

أمريكا تُرسل إلى أوكرانيا أسلحة روسية “حصلت عليها سراً”.. تعود إلى العهد السوفييتي، وهذه قيمتها

قال مسؤولون أمريكيون إنَّ الولايات المتحدة ترسل بعض معدات الدفاع الجوي السوفييتية الصنع والتي حصلت عليها سراً منذ عقود؛ لتعزيز جيش أوكرانيا في سعيه لصد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وفق ما ذكرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الإثنين 21 مارس/آذار 2022.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء 16 مارس/آذار، تقديم حزمة من المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة مليار دولار، وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "غير المسبوق" لحليفتها في حربها مع روسيا.

أسلحة تعود للعهد السوفييتي



حسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية فإن الأنظمة، التي قال أحد المسؤولين الأمريكيين إنها تشمل منظومة الصواريخ "إس إيه-8″، عمرها عقود وحصلت عليها الولايات المتحدة؛ حتى تتمكن من فحص التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الروسي، والتي صدّرتها موسكو لأنحاء العالم.

هذه الأسلحة مألوفة للجيش الأوكراني، الذي ورث هذا النوع من المعدات بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

من جانبه، رفض البنتاغون التعليق على قرار الولايات المتحدة اللجوء إلى ترسانتها غير المعروفة من الأسلحة السوفييتية، وذلك تزامناً مع ترؤس إدارة بايدن دفعة كبيرة لتوسيع قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

ستريلا تعرف عليه

الإستريلا 2 هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض – جو سوفيتي قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري للصاروخ، دخلت المنظومة الخدمة في 1968. يبلغ مدى الصاروخ 3,700م بارتفاع يصل إلى 1,500 متر بسرعة 430 متر بالثانية ، يزن الرأس الحربي للصاروخ 1.15 كجم.

يهدف إلى تدمير الأهداف الجوية دون الصوتية، والخالية من الصوت (الطائرات الثابتة الجناحين، المروحيات، الطائرات بدون طيار ) في الارتفاعات الأرضية، والمنخفضة.

بدأ تطوير هذا النظام البسيط نسبياً في عام 1959، وأُدخلت نسخته الأساسية بعد عام 1966.

وقد أصبح نموذج الإنتاج الأكثر شيوعًا، وهو صاروخ دفاعي محمول على ارتفاع منخفض ، مع رأس حربي شديدة الانفجار، والتوجيه السلبي بالأشعة تحت الحمراء السلبية تتمتع مجموعة SA-7a بمدى فعال يتراوح من 800 متر إلى 3.2 كم، ومنطقة إرتفاع يتراوح ارتفاعها بين 15 و 1500 متر، بسرعة حوالي 430 متر في الثانية

ستريلا 2 واسع الانتشار إلى حد كبير، يستخدم في الخدمة مع العديد من الجيوش في جميع أنحاء العالم،

العدد الإجمالي للصواريخ التي تم تصنيعها يقدر بـ 50 ألف قطعة.

تصميم صاروخ ستريلا 2

يتكون نظام قاذفات الصواريخ سا 7 جريل من أنبوب إطلاق الصواريخ الأخضر الذي يحتوي على الصاروخ، ومخزن قبضة، وبطارية حرارية أسطوانية.

يتم إعادة تحميل أنبوب الإطلاق في المستودع، ولكن يتم توصيل القذائف الصاروخية إلى وحدات الإطفاء في أنابيب الإطلاق، ويمكن إعادة تحميل الجهاز حتى خمس مرات

يتكون SA-7 Grail من الصاروخ (9K32 و 9K32M)، وهو عبارة عن أداة تحكم قابلة لإعادة الشحن، وبطارية حرارية (9B17).

يمكن تركيب نظام تحديد هوية صديق، أو عدو (IFF) لخوادم المشغلين، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدام نظام إضافي للإنذار المبكر يتألف من هوائي راديوي سلبي، وسماعات رأس لتوفير إشارة مبكرة عن النهج، والتوجيه التقريبي لطائرة العدو.

يتم إطلاق الصاروخ من قاذفة أسطوانية محمولة لديها اثنين من جنيحات التحكم المستطيلة المنقولة في القسم الأمامي، وأربعة جنيحات مستطيلة لتحقيق الاستقرار مستقيمة في العمق.

تم تجهيز السلسلة الأولى من صواريخ ستريلا-2 بكاشف IR غير مبرد مع إمكانية محدودة من صاروخ موجه من نصف الكرة الأرضية الخلفي، ولم تكن لديهم أي حماية ضد الشراكات IR ،وأجهزة التشويش المشكّلة.